Caminhão carregado com trigo tomba e interdita BR-376

Um acidente envolvendo caminhão foi registrado por volta das 08 horas deste sábado (26), na BR-376, no km 508, em Ponta Grossa. Um caminhão carregado com trigo a granel tombou, esparramando a carga sobre a pista. As informações são do portal aRede.

O tombamento aconteceu no trecho Ponta Grossa a Curitiba, nas proximidades do Distrito Industrial.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de socorro estão no local.

Ainda não se sabe as causas do acidente. O motorista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula.

O trânsito está fluindo lentamente devido à interdição parcial da pista.

É preciso atenção dos motoristas que transitam pela rodovia.

