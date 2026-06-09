Caminhão carregado com toras de madeira tomba sobre casa no PR





Um caminhão carregado com toras de madeira perdeu o controle e tombou sobre uma residência na noite desta segunda-feira (8), na Vila São Pedro, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.



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Apesar da gravidade do acidente, ocorrido por volta das 22h30 na Avenida Manoel Muller de Siqueira, não houve registro de feridos, resultando apenas em danos materiais ao imóvel. As informações são do portal Banda B, parceiro do TNOnline.

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento exato em que o veículo, que seguia em direção a uma empresa do setor madeireiro da região, sai da pista e atinge a casa. A previsão é de que a operação para a remoção do caminhão e o recolhimento de toda a carga de madeira seja realizada na manhã desta terça-feira (9).

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O episódio reacendeu a preocupação dos moradores locais em relação ao intenso fluxo de veículos pesados no bairro. A comunidade relata que caminhões carregados trafegam frequentemente em alta velocidade pelo trecho, colocando em risco a segurança de quem vive e transita na região.

Questionada sobre as reclamações da vizinhança e a existência de ações previstas para reduzir os riscos no tráfego local, a Prefeitura de Rio Branco do Sul não enviou retorno até a publicação desta reportagem.





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