Caminhão carregado com sucata tomba e motorista morre na BR-369

Da Redação

Caminhão carregado com sucata tombou na BR-369

Um motorista, de 56 anos, morreu no início da tarde desta quinta-feira (13), por volta das 13 horas, após o caminhão em que estava tombar no km 87 da BR-369, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas apenas constatou o óbito da vítima, que estava sozinha no caminhão.

O veículo estava carregado de sucata, que ficou espalhada às margens da rodovia e por parte dela. Diante do tombamento, o Corpo de Bombeiros foi chamado para o local.

fonte: PRF O veículo estava carregado de sucata, que ficou espalhada às margens da rodovia

A Polícia Militar, a PRF e a Econorte, concessionária que administra o trecho, também prestaram apoio no acidente. A causa do tombamento será apurada. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima fatal, que não teve a identificação informada.

