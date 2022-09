Caminhão carregado com soja tomba na BR-277; carga é saqueada

Da Redação

O acidente ocorreu na segunda-feira (26)

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um tombamento na BR-277, em Antonina, no litoral do Paraná, na segunda-feira (26). De acordo com as informações da corporação, um caminhão, que estava carregado com soja, tombou na pista, e parte da carga se espalhou. Não há detalhes sobre como o acidente ocorreu.

As autoridades informaram que parte da soja foi saqueada por pessoas que passavam pelo local.

O condutor do veículo ficou ferido e precisou ser encaminhado para um hospital em Paranaguá, também no litoral paranaense.

Devido ao tombamento, o fluxo de automóveis na BR-277 precisou ser interrompido para que o caminhão fosse retirado. Houve congestionamento.

Tombamento na BR-376 na Serra do Cadeado

Uma carreta, com placas de Maringá, tombou na BR-376, na saída de Mauá da Serra para Ortigueira, início da Serra do Cadeado. O acidente foi registrado na manhã da última quarta-feira (21), no Km 304.

O motorista da carreta, que estava carregada com grãos, não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada. A princípio, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e chovia no momento do acidente.

Um guincho foi acionado para fazer a remoção do caminhão. O tombamento interditou parte da pista.

