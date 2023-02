Caminhão carregado com ração tomba na PR-445

Da Redação

Um motorista, de 47 anos, ficou ferido após o caminhão que ele conduzia tombar na noite de sexta-feira (3), na PR-445, no município de Jaguapitã. A pista no local é simples e o tempo estava chuvoso na hora da ocorrência, informou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O motorista, que trafegava no sentido Jagapitã a Astorga, teria perdido o controle da direção e tombou do lado esquerdo da rodovia. O veículo estava carregado de sacos de ração para cachorros e tinha placas de São Bernardo do Campo (SP).

O motorista sofreu ferimentos leves, porém, recusou encaminhamento para o hospital.

