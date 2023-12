Caminhão carregado com produto corrosivo tomba na BR-376

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um acidente de trânsito na manhã deste sábado (30), em um trecho da BR-376. De acordo com as informações da corporação, um caminhão carregado com produto corrosivo tombou próximo ao Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, município dos Campos Gerais do Paraná, e provocou a interdição da rodovia.

A fila de veículos era de quase 6,5 quilômetros por volta das 9 horas.

A pista sentido Curitiba chegou a ficar completamente interditada pela manhã, assim como, no lado oposto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parcialmente a BR-376. No entanto, já por volta das 9h30, o trânsito sentido capital já havia sido liberado parcialmente.



Ainda de acordo com a PRF, o produto transportado pelo caminhão oferece riscos à saúde do ser humano, caso seja inalado. Duas pessoas que estavam no caminhão ficaram com ferimentos leves.

