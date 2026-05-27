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Caminhão carregado com porcos tomba na PR-340 e deixa animais mortos

Motorista de 34 anos não se feriu, mas parte dos animais morreu após o tombamento na rodovia entre Tibagi e Castro

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 10:47:25 Editado em 27.05.2026, 10:47:21
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Caminhão carregado com porcos tomba na PR-340 e deixa animais mortos
Autor Acidente foi registrado na região de Castro - Foto: PRE

Um caminhão carregado com suínos tombou na PR-340, em Castro, na madrugada desta quarta-feira (27). A motorista não se feriu, porém parte dos animais morreu em decorrência do acidente.

-LEIA MAIS: Dono de borracharia é morto com mais de 15 tiros no Paraná

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Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão VW 24.280 seguia pela rodovia no sentido Tibagi–Castro quando, ao atingir o km 236, acabou tombando às margens da pista.

A condutora, de 34 anos, saiu ilesa. Apesar disso, devido à força do impacto, alguns suínos que eram transportados no veículo não resistiram.

As causas do tombamento não foram divulgadas.

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Com informações do portal aRede

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acidente de transito caminhão tombado castro Policia Rodoviária PR-340 suínos
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