Da Redação

Caminhão carregado com porcos tomba na PR-090; veja

Uma carreta carregado com porcos tombou na PR-090 em Curiúva, na tarde de domingo (30). O acidente foi por volta das 13 horas, altura do Km 255, em uma curva fechada, no final da descida do Frandini. O motorista de 40 anos foi encaminhado ao hospital municipal de Curiúva com ferimentos médios.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão DAF/XF FTS 480 SSC com placas de Piraí do Sul seguia sentido a Sapopema quando tombou a margem esquerda da pista.

O semi-reboque estava carregado com suínos para abate, 31.200,00 quilos. Os animais mortos foram separados dos vivos e liberados para transeuntes da rodovia e moradores das cidades vizinhas, os suínos vivos foram transferidos para outros caminhões.

A empresa de guincha mento tentou por várias vezes o destombamento carreta não conseguindo êxito, ficando para esta segunda-feira o destombamento.

O caminhão e a carga foram liberados no local para os responsáveis da Empresa Schoeler Agropecuária Ltda. Veja:

Caminhão carregado com porcos tomba na PR-090; veja - Vídeo por: Reprodução

