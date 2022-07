Caminhão carregado com pimentão tomba e causa a morte de homem no PR

Da Redação

Um acidente fatal foi registrado na manhã desta quinta-feira (14) na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, município que pertence à região oeste do Paraná. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

Conforme as autoridades, um caminhão carregado com pimentão tombou na rodovia e causou a morte do motorista do veículo.

O acidente aconteceu quando o caminhão trafegava sentido Foz do Iguaçu, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou a pista contrária e tombou. O condutor do veículo morreu no local.

A carga ficou espalhada pela pista, o que fez com que o trânsito ficasse em meia-pista no sentido Cascavel. Parte da proteção metálica que separa o trecho da BR-277 foi arrancada.

Outro acidente

Um acidente fatal foi registrado na manhã dessa quarta-feira (13), na PR-151, em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, atenderam a ocorrência.

De acordo com a corporação, houve uma colisão envolvendo um carro e dois caminhões. A tragédia aconteceu após o motorista do automóvel perder o controle da direção e bater em um dos caminhões. Na sequência, o veículo bateu em um outro caminhão.

Segundo os socorristas do Siate, havia 5 pessoas no carro, sendo uma delas, uma criança, de 10 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Três vítimas ficaram em estado grave e uma com ferimentos leves.

Com informações do g1.

