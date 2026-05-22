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ACIDENTE

Caminhão carregado com gás sai da pista na PR-445 e motorista fica ferido

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (21), em Londrina; vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa do município

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 07:23:07 Editado em 22.05.2026, 07:23:01
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Caminhão carregado com gás sai da pista na PR-445 e motorista fica ferido
Autor Caminhão saiu de pista e motorista ficou ferido - Foto: PRE/Divulgação

Um motorista de 60 anos ficou ferido na noite desta quinta-feira (21) após o caminhão que ele conduzia se envolver em um acidente de trânsito na PR-445, no trecho que passa pelo município de Londrina (PR). O veículo estava carregado com botijões de gás.

-LEIA MAIS: Confronto com a Polícia Rodoviária Estadual termina com dois mortos em Aricanduva

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 19h50, na altura do quilômetro 99 da rodovia. O homem dirigia um caminhão Volvo que tracionava uma carreta e seguia no sentido de Bela Vista do Paraíso a Londrina.

A dinâmica exata do acidente ainda não foi totalmente esclarecida pelas autoridades, mas o veículo acabou saindo do traçado normal e parou na margem direita da rodovia. No momento da ocorrência, o tempo estava bom e a pista encontrava-se seca.

O motorista sofreu ferimentos, recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado por equipes de resgate para a Santa Casa de Londrina. Não houve registro de problemas envolvendo a carga de botijões de gás.

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Caminhão carregado com gás sai da pista na PR-445 e motorista fica ferido
AutorFoto: PRE/Divulgação

Após o registro da ocorrência pelas equipes policiais, o caminhão foi liberado ainda no local para o seu proprietário.


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