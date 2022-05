Caminhão carregado com cigarros tomba na PR-492

Da Redação

Caminhão tombou na rodovia, em Paraíso do Norte

Um caminhão carregado com cigarros contrabandeados foi encontrado tombado na PR-492, em Paraíso do Norte, no noroeste do Paraná, neste sábado (14), segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

continua após publicidade .

Conforme a polícia, motoristas que passaram pelo local disseram que a carreta fazia zig zag na pista, e o condutor perdeu o controle.

Ninguém foi encontrado no veículo.

continua após publicidade .

A placa utilizada no caminhão era falsa, segundo a PRE. As originais estavam no interior da carreta do veículo.

O caminhão e cerca de 950 caixas com cigarros do Paraguai foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal.

Com informações: g1