Caminhão cai em represa na BR-376 em Tijucas do Sul; motorista está desaparecido

Acidente ocorreu na manhã desta sexta no sentido Santa Catarina; PRF aguarda os bombeiros para iniciar as buscas na água







Um caminhão caiu em uma represa após sair da pista no início da manhã desta sexta-feira (07), por volta das 6 horas, na altura do quilômetro 652 da BR-376, em Tijucas do Sul (PR). O acidente ocorreu no sentido Santa Catarina e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima do acidente ainda não foi localizada.



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O Corpo de Bombeiros, através das equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), realizaram buscas na área da ocorrência, com varreduras em região de mata e mergulho para acesso ao interior da cabine do caminhão, contudo, nenhuma vítima foi encontrada.

Conforme informações obtidas junto à empresa transportadora, não havia passageiro adicional no caminhão.

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Segundo os bombeiros, o caminhão será içado por uma empresa privada. Após a movimentação do veículo, caso seja identificada a necessidade de novas buscas, especialmente na área localizada sob o caminhão, as equipes do Corpo de Bombeiros deverão retornar ao local.

Devido ao acidente e à mobilização das equipes de resgate, o trecho opera com uma das duas faixas interditada. O tráfego flui em meia pista, o que já provoca o início de formação de filas e lentidão na rodovia.







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Acidente foi registrado nesta manhã de sexta-feira - Foto: PRF Acidente foi registrado nesta manhã de sexta-feira - Foto: PRF



