Caminhão cai de viaduto em Maringá; câmera flagra acidente

Ainda não há informações sobre as causas do acidente

Um caminhão despencou do alto do viaduto do Contorno Norte em Maringá, no norte do Paraná. Os Bombeiros foram chamados para atender o acidente, por volta das 11h15 desta segunda-feira (21). Uma câmera de segurança registrou o acidente.

Pela gravação é possível perceber o caminhão, que seguia sentido Paranavaí, atinge a mureta de proteção e cai do viaduto, ficando com a cabine danificada. O condutor sofreu ferimentos graves e foi levado para receber atendimento médico. Veja: null - Vídeo por: Reprodução





