Caminhão cai de cima de ponte e motorista morre no Paraná

Na manhã desta quinta-feira (17), um trabalhador acabou morrendo, após o caminhão que dirigia cair de cima de uma ponte que passa sobre o rio Ribeirão Capim, na BR-450, entre os municípios de Porecatu e Centenário do Sul.

De acordo com informações da Defesa Civil, dos caminhões betoneiras da mesma empresa seguiam pela rodovia no momento do acidente. O veículo que seguia na frente tombou e, na sequência, o caminhão que vinha logo atrás acabou caindo de cima da ponte.

O condutor do veículo tombado foi levado ao Hospital Municipal da região, enquanto o motorista do segundo caminhão acabou falecendo. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate do corpo da vítima e encaminhou ao Instituto Médico Legal.

Conforme informações do Canal HP, a perícia foi feita no local, a Polícia Rodoviária Estadual registrou um boletim de ocorrência e as circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas.

A identidade da vítima e do motorista machucado não foram informadas.





