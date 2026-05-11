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Caminhão cai 80 metros em acidente na BR-277 e passageira morre ejetada no PR

Veículo despencou no Viaduto dos Padres após ser fechado por carreta; resgate precisou usar rapel para acessar as vítimas

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 18:00:50 Editado em 11.05.2026, 18:24:33
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Caminhão cai 80 metros em acidente na BR-277 e passageira morre ejetada no PR
Autor Caminhão caiu em ribanceira - Foto: divulgação PRF

Um grave acidente no KM 42 da BR-277, na região da Serra do Mar, resultou na morte de uma mulher e deixou um homem ferido na tarde desta segunda-feira (11). Um caminhão despencou de uma altura de aproximadamente 80 metros no Viaduto dos Padres, sentido Paranaguá, após uma colisão lateral com outra carreta.

-LEIA MAIS: Polícia Civil prende homem suspeito de causar a morte de esposa e filha no PR

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A dinâmica do acidente aponta que o veículo saiu da pista após ser atingido em uma curva. Conforme a PRF, a carreta teria fechado um caminhão durante uma curva. Após a manobra, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo despencou em uma ribanceira de aproximadamente 80 metros abaixo do nível da rodovia.

Devido à geografia do local e à profundidade da queda, as equipes de socorro precisaram montar uma estrutura especial para o atendimento. Socorristas utilizaram técnicas de rapel para alcançar os destroços. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o uso do equipamento de proteção foi decisivo para a sobrevivência do condutor: "O motorista do caminhão que caiu estava utilizando cinto de segurança, e sofreu lesões moderadas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)".

A passageira do veículo, entretanto, não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto e pela queda. Segundo as autoridades, "a passageira do veículo foi ejetada, e morreu no local".

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A ocorrência afetou severamente o fluxo de veículos na ligação entre Curitiba e o Litoral. Um segundo caminhão, que também estaria envolvido na batida, tombou e ficou atravessado na rodovia, bloqueando uma das faixas no sentido litoral.

A operação de retirada dos veículos e perícia técnica deve se estender durante o final do dia. Até a última atualização, "não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre o número de vítimas ou o estado de saúde dos envolvidos. O trânsito na região segue lento e exige atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho". As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil e pela PRF.

Com informações da Banda B

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