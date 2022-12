Caminhão caçamba desgovernado bate em muro e invade loja

Da Redação

Um caminhão caçamba desgovernado bateu contra o muro e assustou moradores

Um caminhão caçamba desgovernado bateu contra o muro e assustou moradores do bairro Bom Retiro, em Curitiba, no começo da tarde desta segunda-feira (12).

O veículo, que não possuía motorista na hora do acidente, estava estacionado ao lado direito da R. Dr. Roberto Barrozo. O caminhoneiro tinha deixado a cabine para mudar uma lixeira de lugar.

Segundo o condutor, o caminhão estava frenado, mas ainda assim perdeu o freio, desceu, atravessou a rua e parou somente depois de bater em um carro estacionado e derrubar o muro de uma loja que está em construção. O caminhoneiro tentou acessar cabine e por pouco não foi atropelado.

Proprietária do veículo batido, a Thalita Oliveira falou sobre susto que passou e falou em livramento caminhão não ter lhe atingido. “Eu parei o carro, só deu tempo de eu entrar no escritório, eu ouvi o barulho, olhei para trás e me assustei. Foi um livramento. O caminhão tinha parado para descarregar, perdeu o freio, bateu na lateral o carro e derrubou o muro”, disse à Banda B.

Por sorte, o caminhão não atravessou a esquina da Rua Ten. João Gomes da Silva, onde pegaria em cheio uma escola de educação infantil. Ninguém ficou ferido.

Com informações da Banda B.

