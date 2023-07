Caminhão bate em praça de pedágio desativada no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Mais um acidente foi registrado no final da madrugada desta terça-feira (18) em uma praça de pedágio abandonada no Paraná. Desta vez, a colisão ocorreu em São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Um caminhão bateu contra a estrutura, deixando o motorista ferido.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro seguia sentido Ponta Grossa, quando atingiu a praça de pedágio. Duas das três cancelas precisaram ser interditadas e o trânsito ficou complicado no local. Havia muita cerração no trecho e as pistas estavam molhadas por conta da chuva, ainda conforme a PRF.

A batida ocorreu pouco depois das 5h. A pancada foi forte e duas das três cancelas do espaço foram interditadas, ainda conforme a PRF. O caminhão fez o "L" no local e, até o início da manhã, não havia sido retirado.

O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), do Corpo de Bombeiros, para atendimento médico. A praça de pedágio desativada em São Luiz do Purunã fica no km 132 da BR-277.

As ocorrências aumentaram com o fim dos contratos de concessão nas rodovias paranaenses do antigo Anel de Integração, muito por conta da falta de iluminação e manutenção das antigas praças de pedágio.

