Caminhão bate em barranco e deixa duas pessoas feridas no PR

Um caminhão bateu contra um barranco e deixou duas pessoas feridas, na PR-090, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida foi registrada no sábado (23). As causas do acidente estão sendo apuradas.

O condutor, de 47 anos, e a passageira, de 37, foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castro para atendimento médico.

Segundo a polícia, a carreta estava com semirreboque que ficou retorcido. O veículo ficou atravessado na pista.

(Com informações do G1)