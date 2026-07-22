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ORTIGUEIRA

Caminhão bate e atinge barranco na PR-340; motorista de 26 anos fica ferido

Trânsito na rodovia ficou completamente bloqueado durante o atendimento à vítima e o trabalho das equipes de resgate

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 12:57:57 Editado em 22.07.2026, 12:57:52
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Caminhão bate e atinge barranco na PR-340; motorista de 26 anos fica ferido
Autor Foto: - Divulgação

Uma colisão entre dois caminhões mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na manhã desta quarta-feira (22), na PR-340, no trecho que liga os municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba. O acidente ocorreu por volta das 7h45 e provocou a interdição total da rodovia durante o trabalho de resgate e a remoção dos veículos envolvidos.

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Com a força do impacto, um dos caminhões acabou saindo da pista e colidiu contra um barranco às margens da via. O condutor do veículo, um homem de 26 anos, sofreu ferimentos e ficou preso à cabine, necessitando da intervenção dos socorristas para ser desencarcerado. Após receber os primeiros cuidados ainda no local, a vítima foi estabilizada pela equipe médica e encaminhada ao Instituto Dr. Feitosa, localizado em Telêmaco Borba, onde passou por avaliação detalhada.

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O outro veículo envolvido no acidente foi uma carreta Mercedes-Benz Actros 2651S, de cor branca, cujo motorista não sofreu ferimentos. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego permaneceu totalmente bloqueado nos dois sentidos para garantir a segurança dos socorristas e o manejo das máquinas de remoção. O trânsito foi liberado após o encerramento dos trabalhos, registrando apenas pontos de lentidão ao longo da manhã.

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acidente de transito ATENDIMENTO EMERGENCIAL colisão caminhões Corpo de Bombeiros rodovia PR-340 Samu
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