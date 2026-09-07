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TRAGÉDIA

Caminhão atropela grupo que prestava socorro e mata duas pessoas no Paraná

Tragédia aconteceu na manhã desta segunda-feira (7). Vítimas são o condutor da moto e um motorista que havia parado para ajudar no atendimento.

Escrito por Da Redação
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Caminhão atropela grupo que prestava socorro e mata duas pessoas no Paraná
Autor Foto: Reprodução/ RPC

Duas pessoas morreram na manhã desta segunda-feira (7) após um caminhão-tanque atingir veículos que estavam parados para socorrer um motociclista acidentado na Linha Verde, em Curitiba. As vítimas fatais são o próprio condutor da moto e um motorista que havia estacionado no local para prestar auxílio.

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O acidente teve início quando o motociclista perdeu o controle da direção ao passar por um trecho de curva com a pista molhada, sofrendo uma queda. Imediatamente, motoristas que passavam pelo trecho pararam para ajudar no resgate. Entre as pessoas que prestavam socorro estavam dois policiais militares, que alertaram sobre o perigo da via e orientaram que alguém subisse a pista para fazer a sinalização adequada e evitar novas colisões.

No entanto, pouco tempo depois, um caminhão-tanque utilizado para o transporte de combustíveis desceu a alça de acesso e não conseguiu parar a tempo, atropelando as vítimas e atingindo os carros que estavam estacionados. O motociclista morreu no local do acidente. A segunda vítima chegou a ser socorrida pelas equipes de emergência e foi encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu à gravidade dos múltiplos ferimentos. Os policiais militares não foram atingidos e saíram ilesos.

A dinâmica exata da tragédia será investigada pelas autoridades competentes. A Guarda Municipal de Curitiba, responsável pela administração da Linha Verde, informou que o caminhão deixou uma marca de frenagem de 48 metros no asfalto antes do impacto.

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Em nota oficial, a Transportadora Nichele, proprietária do veículo de carga, lamentou profundamente o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas. A empresa esclareceu que o caminhão estava vazio no momento da batida, descartando riscos de vazamento de combustível, e ressaltou que, preliminarmente, não foram identificados indícios de falha mecânica no sistema de freios. A transportadora informou ainda que colabora integralmente com as autoridades e aguardará a conclusão das análises técnicas da perícia antes de voltar a se manifestar sobre as causas e responsabilidades do acidente.

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acidente de transito caminhão tanque Curitiba investigação moto Segurança Viária
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