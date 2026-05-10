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INVESTIGAÇÃO

Câmeras revelam caminho feito por suspeito antes de carro cair no rio em Porto Rico

Polícia Civil prendeu homem suspeito de provocar a morte da esposa e da filha de 3 anos no Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 20:11:23 Editado em 10.05.2026, 20:11:18
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Câmeras revelam caminho feito por suspeito antes de carro cair no rio em Porto Rico
Autor Foto: Reprodução vídeo


Imagens de câmeras de segurança analisadas pela Polícia Civil do Paraná ajudaram a reconstruir o trajeto feito por um homem de 38 anos antes do carro da família cair no Rio Paraná, em Porto Rico. O caso aconteceu no dia 2 de maio e terminou com a morte da esposa dele, de 36 anos, e da filha do casal, de apenas 3 anos.

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O suspeito foi preso nesta sexta-feira (8), em Nova Londrina. Segundo a investigação, ele teria provocado o acidente de forma intencional.

De acordo com a delegada Iasmin Gregorio, a polícia analisou 23 câmeras de monitoramento ao longo do percurso percorrido pelo veículo. As imagens e os depoimentos de testemunhas contradizem a versão apresentada inicialmente pelo investigado.

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O homem havia afirmado que a esposa conduzia o carro e teria se perdido no trajeto. No entanto, a polícia concluiu que era ele quem dirigia desde a saída da residência.

“As testemunhas informam com veemência que, desde o início do trajeto, quem conduzia o veículo era o investigado”, afirmou a delegada.

Segundo a Polícia Civil, o percurso de aproximadamente três quilômetros foi feito de maneira contínua, sem sinais de desorientação ou tentativa de pedir ajuda.

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Imagens de um flutuante próximo à rampa do Aquapark também registraram o momento em que o veículo afundou. Ainda conforme a investigação, o suspeito conseguiu sair do carro e nadar até a margem, mas teria demorado cerca de um minuto e meio para pedir socorro às vítimas.

“A Polícia Civil conseguiu concluir que ele dirigiu até aquele local propositalmente, causando a morte da esposa e da filha”, destacou a delegada.

A mulher era servidora pública do Hospital Municipal Santa Rita de Cássia. A prefeitura lamentou a morte da funcionária em nota oficial.

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O suspeito segue preso preventivamente enquanto a Polícia Civil aguarda os laudos periciais para concluir o inquérito.

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acidente de transito câmeras de segurança homicídio doloso investigação criminal Polícia Civil do Paraná tráfego e segurança
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