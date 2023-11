Câmeras registram homem sendo assassinado a tiros em Sarandi

No final da tarde desta segunda-feira (27), um jovem, de 20 anos de idade, foi executado na Avenida Deputado Borsari Neto, na cidade de Sarandi. O rapaz estava em uma pastelaria acompanhado de outros dois homens.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Caminhão bate em praça de pedágio desativada em Arapongas; veja

Câmeras de segurança flagraram o momento do crime, onde foi possível quando um indivíduo chega com posse de uma arma e de capacete preto. O suspeito aproximou-se rapidamente da vítima e efetuou vários disparos. Na hora do homicídio haviam vários clientes no estabelecimento. A vítima foi identificada como Murilo Fernando dos Santos, e era morador de Maringá.

continua após publicidade

Nas imagens é perceptível o desespero das pessoas. Uma mulher estava na companhia dos filhos gêmeos, praticamente ao lado da vítima. Murilo foi atingido por diversos tiros e morreu no local. Um dos proprietários da pastelaria foi atingido na perna por uma bala perdida, mas foi socorrido e está estável.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Até a conclusão desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. Murilo possuía antecedentes criminais e residia no Conjunto Habitacional Requião, bairro maringaense. O assassinato é investigado pela Polícia Civil do Paraná. O crime pode ter sido motivado por questões ligadas ao tráfico de drogas.

Siga o TNOnline no Google News