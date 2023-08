Câmeras flagraram homem furtando motor de portão de Paróquia; veja

uando as equipes chegaram, o criminoso já tinha ido embora

A Paróquia São José Operário, localizada no Jardim Leonor, em Londrina, foi furtada na madrugada desta sexta-feira (25). Câmeras de segurança registraram a ação de um criminoso, que furtou o motor do portão da igreja. Vídeo abaixo.

No momento do crime, o pároco percebeu a ação e solicitou a Polícia Militar. Quando as equipes chegaram, o criminoso já tinha ido embora.

A igreja também convida a população a ''rezar pelas pessoas que estão na criminalidade, a fim de que a Luz que é Cristo Jesus elimine de seus corações a escuridão do crime, as trevas da violência''.

