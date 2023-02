Câmeras flagram traficante tentando fugir da polícia no Paraná; veja

Da Redação

Ele foi preso e levado para a delegacia de Bela Vista do Paraíso

Mais de 30 quilos de maconha foram apreendidos após abordagem na PR-323 em Sertanópolis, no norte do Paraná, no final da manhã deste domingo (19). Câmeras de segurança flagraram o suspeito tentando fugir da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A PRE informou que o motorista do carro, modelo Cobalt, passou em alta velocidade pela viatura. Aconteceu uma tentativa de abordagem, porém, o condutor não parou, fugiu conduzindo de maneira perigosa, depois, abandonou o veículo no pátio de um posto de combustíveis e saiu correndo.

Imagens de câmeras de segurança revelaram que o suspeito tentou se esconder em um depósito de sucata que pertence ao posto. Veja: null - Vídeo por: Reprodução Dentro do carro, que o suspeito abandonou, os policiais encontraram 312 tabletes de maconha. No total, foram apreendidos 347, 050 Kg do entorpecente. Após verificação, foi constatado que o carro foi furtado em Curitiba em janeiro de 2020.

Com o suspeito, os policiais ainda encontraram R $4.787. Ele foi preso e levado para a delegacia de Bela Vista do Paraíso.

