Câmeras flagram suspeito de divulgar 'campeonato obsceno' no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagens mostram suspeito colando cartaz

O suspeito de ter espalhado cartazes a respeito de um "campeonato obsceno", pelas ruas da cidade de Iguaraçu, no interior do Paraná, foi flagrado por câmeras de segurança da Prefeitura da cidade. As imagens, gravadas durante a madrugada do dia 07 de fevereiro, foram encaminhadas para a Polícia Civil, que investiga o caso. O homem aparece utilizando uma blusa com capuz, o que dificulta a identificação. (Assista o vídeo abaixo).

continua após publicidade .

O cartaz que foi colado afirma que a Prefeitura, em "parceria" com o X Vídeos e uma rede de farmácias, está realizando o "1º Concurso de Punheta de Iguaraçu-PR". No cartaz, há informações muito específicas sobre o suposto "campeonato". Dividido em três modalidades e com cinco diferentes premiações, o concurso tem dia, local e horário para acontecer. Veja o cartaz que viralizou:

fonte: Reprodução Cartaz divulga campeonato obsceno no PR

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Prefeitura do Paraná denuncia 'campeonato obsceno'; entenda

O material afirma, ainda, que o concurso será realizado no gabinete do prefeito. Além disso, um telefone também foi divulgado para quem desejasse receber mais informações ou tivesse dúvidas sobre o "1º concurso" da cidade de Iguaraçu.

Na manhã da terça-feira, dia 07, o prefeito da cidade, Eliseu Silva da Costa, alvo da ação vexatória, tomou conhecimento do material que foi espalhado em alguns pontos da cidade, com o número do telefone particular dele para contato. Imediatamente, ele registrou um boletim de ocorrências.

continua após publicidade .

Em entrevista ao TNOnline nesta sexta-feira, 10, o prefeito contou que não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece desde que assumiu a administração e que espera punição ao responsável.

"Sempre fui comerciante, tenho uma farmácia, e esta é a primeira vez que assumo um cargo político. Desde que assumi a prefeitura, já é a terceira vez que esse tipo de situação acontece na cidade. Da primeira vez, essa pessoa pichou um banco da praça com o nome da minha família, depois vandalizou a Câmara de Vereadores e algumas casas que ficam perto e agora, esse cartaz", contou o prefeito.

Da Costa afirma que grande parte da população da cidade, de cerca de 5.500 habitantes, está horrorizada com a situação, pois este cartaz acabou expondo o município.

continua após publicidade .

"Esse tipo de situação denigre a cidade, antes era só comigo, agora, esse cartaz prejudica a cidade toda, então estou recebendo apoio de maior parte da população, para que seja apurado logo o responsável. Fico até com medo que façam algo mais sério comigo também, me sinto ameaçado. Deixei essa situação nas mãos da polícia e espero que essa pessoa pague pelos atos mal feitos", declarou o prefeito.

O secretário de Segurança de Iguaraçu, Sargento Adilsom Borges dos Reis, reuniu as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da cidade, e enviou para a delegacia da cidade vizinha, Astorga, onde está sendo realizada a investigação.

As filmagens mostram o exato momento em que o suspeito cola os cartazes pela cidade. Ao todo, pelo menos 08 cartazes foram encontrados em postes e árvores de Iguaraçu. Assista:

null - Vídeo por: Reprodução

Por Aline Andrade

Siga o TNOnline no Google News