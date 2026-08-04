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IMPRESSIONANTE

Câmeras flagram roda de carretinha atingindo motociclista a caminho do trabalho no PR

Jovem de 25 anos seguia para o trabalho quando foi atingida pela roda que se desprendeu de uma carretinha na Avenida 10 de Dezembro, em Londrina

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 09:36:25 Editado em 04.08.2026, 09:36:21
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Imagens de câmeras de segurança registraram um flagrante impressionante na manhã desta terça-feira (4), em Londrina (PR). Uma motociclista de 25 anos foi atingida pela roda de uma carretinha que se desprendeu de um caminhão, atravessou o canteiro central da Avenida 10 de Dezembro e acertou violentamente a vítima, que seguia no sentido contrário da via, a caminho do trabalho.

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- LEIA MAIS: Vídeo mostra acidente entre dois caminhões em trevo da BR-367 em Apucarana; veja

No vídeo, é possível ver o caminhão trafegando no sentido da Zona Norte quando, de forma repentina, uma das rodas da carretinha, utilizada para transportar um triturador de galhos, se solta. Em outro ângulo, as imagens mostram o trajeto percorrido pela roda, que atravessa a pista, desgovernada, até atingir a motocicleta.

Câmeras flagram roda de carretinha atingindo motociclista a caminho do trabalho no PR
AutorFoto: Reprodução vídeo

Com o impacto, a motociclista caiu no asfalto sem entender o que havia acontecido. O acidente ocorreu poucos minutos antes das 7 horas da manhã. Instantes depois, outros motoristas pararam para prestar os primeiros socorros. O condutor do caminhão, que pertence a uma empresa prestadora de serviços da Copel, também desceu do veículo e correu para verificar o estado de saúde da vítima.

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De acordo com as equipes de socorro, a motociclista sofreu diversos ferimentos e apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. Ela recebeu atendimento no local e foi encaminhada para avaliação médica.

O acidente também provocou lentidão e congestionamento na Avenida 10 de Dezembro durante o atendimento da ocorrência.

As circunstâncias que levaram ao desprendimento da roda da carretinha serão apuradas pelas autoridades competentes.

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acidente de transito caminhâo Londrina motocicleta primeiros socorros Segurança Viária
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