Câmeras flagram momento em que ônibus desgovernado desce rua e destrói muro em Londrina





Câmeras de segurança flagraram o momento impressionante em que um ônibus do transporte coletivo desce uma rua desgovernado e bate violentamente contra o muro de um condomínio em Londrina (PR). O acidente, registrado na noite de sexta-feira (26), aconteceu após o motorista deixar a direção para auxiliar no desembarque de um passageiro cadeirante. As imagens mostram o veículo percorrendo cerca de 70 metros na contramão pela Avenida Santa Mônica. Muitos passageiros chegaram a saltar do coletivo ainda em movimento para escapar da colisão iminente. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Durante a fuga registrada pelo vídeo, uma jovem de 19 anos torceu o tornozelo ao pular em direção à via. O coletivo levava poucos ocupantes no momento do incidente, e as pessoas a bordo perceberam rapidamente a ausência do condutor e agiram às pressas para tentar deixar o veículo antes do choque.

Caso foi registrado na noite desta sexta-feira (26) - Foto: Tarobá Caso foi registrado na noite desta sexta-feira (26) - Foto: Tarobá

O impacto da batida captado nas imagens causou a queda de parte do muro e danificou severamente o portão do condomínio residencial. Em seu trajeto sem controle, o ônibus também atingiu uma van e uma motocicleta que estavam estacionadas na rua. Apesar da gravidade das cenas e dos estragos materiais, não houve registro de feridos graves, e o motorista responsável permaneceu no local acompanhando o desdobramento da ocorrência.

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A Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL), operadora da linha 102 (Jardim Ideal), informou que as causas que levaram o ônibus a se movimentar sozinho estão sob apuração. Confira abaixo a nota na íntegra.

"A Grande Londrina informa que um veículo da linha 102 (Jardim Ideal) se envolveu em um acidente na noite desta sexta-feira (26), por volta das 22h30, na Rua Santa Mônica. O ônibus estava parado para o embarque de um passageiro quando passou a se movimentar sem o condutor, atingindo veículos e a estrutura de um condomínio nas proximidades.

Uma passageira torceu o pé ao desembarcar. A TCGL já entrou em contato para acompanhar seu quadro e está prestando toda a assistência necessária. Nenhuma outra pessoa ficou ferida. A empresa já apura as causas do ocorrido e assumirá os custos dos reparos dos veículos atingidos e do condomínio."