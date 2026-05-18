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Câmeras flagram momento em que empresário atropela e mata motoboy em Maringá

Motorista, que tinha sinais de embriaguez, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, após atirar contra outros motoboys e jornalistas

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 21:39:04 Editado em 18.05.2026, 21:40:31
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Reprodução/Câmera de Segurança



Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento do acidente que vitimou o motoboy Alex Batista Pereira, de 31 anos, no último sábado (16), em Maringá (PR). Pelo vídeo, é possível ver quando o veículo bate violentamente contra a motocicleta da vítima. O motorista, de 46 anos, que segundo a polícia apresentava sinais de embriaguez, fugiu sem prestar socorro à vítima e, horas mais tarde, atirou contra manifestantes e jornalistas que protestavam em frente à sua casa. Assista ao vídeo no início da matéria.

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LEIA MAIS: Motoboys fazem cortejo para homenagear colega morto no trânsito no PR

O impacto ocorreu no cruzamento da Rua Felipe Camarão com a Rua Martim Afonso, na Zona 2 da cidade. A vítima, que além de trabalhar como entregador também atuava como pastor e radialista da igreja Deus é Amor, não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão e morreu ainda no local do acidente.


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Câmeras flagram momento em que empresário atropela e mata motoboy em Maringá
AutorAcidente foi registrado neste sábado (16) - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

A omissão de socorro e a fuga do condutor geraram grande indignação na categoria, desencadeando um protesto intenso horas após o crime. Motoboys descobriram o endereço do suspeito e se reuniram em frente ao imóvel, chegando a arremessar pedras contra a residência. Em resposta à manifestação, o empresário apareceu na janela armado com uma pistola calibre .380 e efetuou disparos na direção dos trabalhadores, de moradores vizinhos e da imprensa que fazia a cobertura. A Polícia Militar precisou intervir para conter o tumulto, apreendeu a arma de fogo e realizou a detenção.

Atuante no setor agroindustrial, o motorista preso é produtor rural e detém participação societária em 11 empresas ativas. O histórico profissional do suspeito também inclui a passagem pela diretoria de uma cooperativa localizada no município de Jandaia do Sul (PR), cargo que ocupou no ano de 2017.

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