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Câmeras flagram furto de bicicleta em empresa de Sabáudia

Suspeito acessou o estacionamento do local pela manhã e fugiu rumo à rodovia

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 09:44:17 Editado em 26.05.2026, 09:44:08
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Câmeras flagram furto de bicicleta em empresa de Sabáudia
Autor Foto: Freepik

Uma bicicleta foi furtada na manhã desta segunda-feira (25) do estacionamento de uma empresa localizada na Avenida Campos Salles, na região central de Sabáudia. A ação do criminoso foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

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O dono da bicicleta, um funcionário de 48 anos, relatou à polícia que estacionou o veículo no pátio da empresa por volta das 6h40, antes de iniciar o expediente. Ele só percebeu o crime cinco horas depois, às 11h40, quando saiu para o seu horário de almoço. O veículo furtado é do modelo Absolut Wind, de cor preta, equipado com freios a disco e suspensão.

Ao analisar as imagens do sistema de monitoramento da empresa, foi possível entender como o crime aconteceu. Por volta das 9h, um homem usando roupas pretas e uma touca verde entrou no local, caminhou direto até o bicicletário e fugiu rapidamente pedalando em direção à rodovia.

A polícia foi acionada, colheu as informações e realizou buscas por toda a região central e nas imediações da estrada. No entanto, até o momento, o suspeito não foi localizado.

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