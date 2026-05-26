Câmeras flagram furto de bicicleta em empresa de Sabáudia

Uma bicicleta foi furtada na manhã desta segunda-feira (25) do estacionamento de uma empresa localizada na Avenida Campos Salles, na região central de Sabáudia. A ação do criminoso foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

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O dono da bicicleta, um funcionário de 48 anos, relatou à polícia que estacionou o veículo no pátio da empresa por volta das 6h40, antes de iniciar o expediente. Ele só percebeu o crime cinco horas depois, às 11h40, quando saiu para o seu horário de almoço. O veículo furtado é do modelo Absolut Wind, de cor preta, equipado com freios a disco e suspensão.

Ao analisar as imagens do sistema de monitoramento da empresa, foi possível entender como o crime aconteceu. Por volta das 9h, um homem usando roupas pretas e uma touca verde entrou no local, caminhou direto até o bicicletário e fugiu rapidamente pedalando em direção à rodovia.

A polícia foi acionada, colheu as informações e realizou buscas por toda a região central e nas imediações da estrada. No entanto, até o momento, o suspeito não foi localizado.

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