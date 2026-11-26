



Câmeras de segurança registraram o momento em que dois frentistas reagiram a um assalto em um posto de combustíveis na região central de Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná, na noite de terça-feira (24). Durante a ação, os funcionários entraram em luta corporal com o suspeito e conseguiram derrubá-lo, enquanto dois cachorros que estavam no local também se aproximaram durante a confusão.

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O crime aconteceu por volta das 22h45, na Rua Getúlio Vargas. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem chegou ao estabelecimento armado com uma espingarda de pressão e anunciou o roubo, exigindo as chaves de veículos e o acesso a um suposto cofre. Conforme informações apuradas pelo portal aRede, parceiro da Banda B, os dois trabalhadores reagiram à abordagem e partiram para cima do assaltante.

As gravações mostram os frentistas derrubando o suspeito durante o confronto físico, momento em que dois cães avançaram na direção dele e tentaram mordê-lo no chão. Na luta, um dos funcionários machucou a mão direita e precisou receber atendimento médico. Mesmo após a reação, o homem conseguiu fugir levando cerca de R$ 200.

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Na fuga, no entanto, o suspeito deixou cair objetos no estabelecimento, entre eles a arma usada no crime, uma faca e um aparelho celular. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) fez buscas na região logo após a ocorrência, mas não localizou o envolvido.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o assalto e identificar o autor. Os itens deixados para trás durante a fuga foram recolhidos e encaminhados à perícia, enquanto os investigadores solicitaram exame de lesão corporal para o frentista ferido, devem ouvir os funcionários e testemunhas na delegacia e analisam as imagens das câmeras de segurança do posto para ajudar na identificação.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o assalto e identificar o autor - Foto: Reprodução A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o assalto e identificar o autor - Foto: Reprodução



