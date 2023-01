Câmeras flagram caminhoneiro colidindo contra diversos veículos no PR

Da Redação

A múltipla colisão foi registrada na manhã deste sábado (14)

Um caminhoneiro foi preso pela Polícia Militar (PM), na manhã deste sábado (14), por dirigir embriagado e atingir mais de 40 veículos de Ponta Grossa até a capital do Paraná, Curitiba. O portal Banda B obteve imagens de câmeras de seguranças de algumas residências, que mostram o condutor trafegando perigosamente e colidindo contra diversos automóveis em Curitiba. (Assista abaixo)

O condutor do caminhão, que estava carregado com garrafas de cerveja, acessou a capital paranaense através da BR-376, vindo dos Campos Gerais, e o automóvel desgovernado foi perseguido e só parou ao ser abordado pela Guarda Municipal no bairro Cidade Industrial, de Curitiba.

A PM informou que o homem foi submetido ao teste de bafômetro, que apontou resultado positivo para o consumo de bebidas alcoólicas. Como é possível ver nas gravações, o motorista trafegou em alta velocidade e bateu em vários automóveis, promovendo destruição em tudo que havia pelo caminho.

Assista:

Com informações do portal Banda B.



