Câmeras corporais devem ser entregues à PM do Paraná até fevereiro

A empresa Tronnix Soluções de Segurança LTDA., de Goiânia (GO), venceu a licitação para fornecer 300 câmeras corporais à Polícia Militar do Paraná. O custo anual será de R$ R$ 1.008.000,00, bem menor ao valor máximo do edital, que era de R$ 6.048.000,00.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), o contrato foi assinado em 28 de novembro. O acordo vale por um ano.

A secretaria informou que os equipamentos serão alugados e entregues em até 90 dias após a assinatura do contrato, ou seja, o prazo máximo é fevereiro de 2024. Nesse período, a polícia usará os aparelhos como teste.

Pela proposta da Tronnix, a despesa mensal com o aluguel das câmeras será de R$ 84 mil por mês. O contrato inclui toda a estrutura para armazenamento das imagens e áudios, carregamento de baterias e descarga de dados e dispositivos. A instalação das câmeras nas fardas dos agentes foi uma das promessas de campanha do governador Ratinho Junior (PSD) durante as eleições de 2022.

Passo a passo:

Com o contrato assinado, a empresa goiana deve apresentar o cronograma de entrega nos próximos 15 dias. Em seguida, haverá a entrega do software com 5% das câmeras alugadas e pelo menos um dos sistemas de carregamento do aparelho. A implantação da rede de energia deve ocorrer até a primeira quinzena de janeiro. Na sequência, os policiais passam pelo treinamento operacional avançado. O próximo passo será a entrega das câmeras corporais, e, por último, mais uma etapa de capacitação para os agentes.

Como serão as câmeras:

Conforme o edital de licitação, a bateria de cada câmera deve gravar ininterruptamente por, no mínimo, 12 horas sem a necessidade de substituição ou recarga. A capacidade de armazenamento será de, no mínimo, 64 gigabytes. A câmera deverá ser fixada na altura dos ombros ou na parte superior do tronco do policial. A Tronnix Soluções de Segurança terá que fornecer acessórios para acoplar o equipamento à farda.

Idas e vindas:

A primeira licitação das câmeras corporais foi lançada em abril pelo Governo do Estado, com custo de R$ 8.097.180,12. O processo foi suspenso após questionamentos de empresas sobre o prazo de 60 dias para início do serviço. O edital foi republicado em junho, com valor máximo de R$ 6.048.000,00.

Quantas câmeras cada batalhão vai receber:

Conforme o contrato, as 300 câmeras corporais serão distribuídas da seguinte forma:

Polícia Rodoviária Estadual (PRE) - 60 no total, sendo 20 para Londrina, 20 para Cascavel e 20 para Maringá

Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) - 24 no total

Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (CIROCAM) - 24 no total

13º Batalhão da PM de Curitiba - 24 no total

23º Batalhão da PM de Curitiba - 24 no total

5º Batalhão da PM de Londrina - 24 no total

4º Batalhão da PM de Maringá - 24 no total

1º Batalhão da PM de Ponta Grossa - 24 no total

17º Batalhão da PM de São José dos Pinhais - 24 no total

22º Batalhão da PM de Colombo - 24 no total

9º Batalhão da PM de Paranaguá - 24 no total

