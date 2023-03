Câmera registra momento em que frentista ateia fogo em cliente; veja

Da Redação

Cena foi registrada por uma câmera

Uma câmera de segurança instalada em um posto de combustível em Curitiba, no Paraná, registrou o momento exato em que um frentista de ateia fogo em um cliente, no sábado (18). Os dois teriam discutido antes do crime. Imagens mostram o momento em que o frentista joga gasolina na vítima e incendeia o corpo dela. Ele está foragido. Assista o vídeo abaixo.

O caso aconteceu na manhã de sábado, no bairro Pilarzinho. Segundo testemunhas, o cliente Caio Murilo Lopes dos Santos, de 34 anos, teria reclamado após o frentista danificar a chave do carro dele.

No vídeo publicado pela emissora, os dois aparecem discutindo enquanto o funcionário segura uma bomba de combustível. Em determinado momento, o frentista joga a gasolina no cliente e se aproxima dele, ateando fogo no corpo do homem.

Outro funcionário do posto usa um extintor de incêndio para apagar o fogo, mas quando as chamas se apagam, o suspeito volta a se aproximar do cliente para agredi-lo.

Assista o vídeo:

