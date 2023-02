Câmera registra momento em que dupla é surpreendida por atiradores

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crime foi registrado na noite desse domingo (26)

Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois homens foram surpreendidos por atiradores, na noite desse domingo (26), em Curitiba, capital do Estado. As vítimas estavam no interior de um veículo quando se tornaram alvo dos criminosos. (Assista abaixo)

continua após publicidade .

Através das imagens do circuito de segurança, é possível perceber o momento em que os homens entram no automóvel e, logo na sequência, duas pessoas se aproximam. Elas sacam as armas de fogo e iniciam os disparos contra a dupla.

O motorista do carro conseguiu descer e fugiu em direção a um colégio da região. Ele é seguido por um dos suspeitos.

continua após publicidade .

Leia também: Homem é chamado pelo nome antes de ser morto a tiros no Paraná; entenda

O passageiro também consegue escapar e foge para outro sentido. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas foi socorrida por moradores e encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Cajuru, e nem qual foi a motivação do crime.

continua após publicidade .

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

Com informações do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News