Vítima, de 23 anos, foi atingida por vários golpes e precisou passar por drenagem no pulmão

A Polícia Civil investiga como tentativa de homicídio o esfaqueamento de um jovem de 23 anos em um bar na Rua Venezuela, na Vila Brasil, região central de Londrina. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do ataque, ocorrido na noite de quarta-feira (18).

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A principal linha de investigação considera que a vítima teria marcado um encontro com uma mulher pela internet, mas, ao chegar ao estabelecimento, foi surpreendida pelo ex-companheiro dela. A suspeita ainda não foi confirmada oficialmente pela polícia, que procura o autor das facadas.

O jovem foi atingido diversas vezes e encaminhado à Santa Casa de Londrina. Segundo informações repassadas pelo pai, ele precisou passar por um procedimento de drenagem no pulmão, que foi perfurado por um dos golpes. Após permanecer na UTI, foi transferido para um quarto e apresenta evolução no estado de saúde.

Inicialmente, o caso também foi tratado como tentativa de roubo, já que o celular da vítima foi levado durante a ocorrência. Com o surgimento de novos elementos, a investigação passou a apurar a hipótese de um ataque motivado por questões pessoais. O suspeito ainda não foi localizado.

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Com informações da Tarobá