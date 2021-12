Da Redação

Câmera registra carro caindo de caminhão guincho; veja

Na manhã deste sábado (11), uma câmera de segurança de um estabelecimento instalada na Avenida Colombo, em Maringá, registrou um Fiat Fiorino caindo de um caminhão guincho e saindo sozinho pela pista.

Um caminhão-guincho, do tipo plataforma, trafegava pela Rua Vereador Arlindo Planas carregando um Fiat Fiorino que havia sofrido um problema mecânico. Porém, o carro não havia sido adequadamente preso ao caminhão.

Ao realizar a conversão para a avenida sentido centro, o Fiorino começou a se movimentar para trás, caindo da plataforma. Parte dos para-choques foram danificados. Após a queda, o veículo continuou andando para trás sozinho, em direção à Rua Vereador Arlindo Planas novamente.

Funcionários de uma loja próxima correram para segurar o carro, juntamente com o motorista do caminhão, que parou o veículo no momento em que o Fiorino caiu. O Fiorino, por sua vez, acabou parando sozinho, não acertando ninguém. Não havia ninguém no carro.

Câmera registra carro caindo de caminhão guincho; veja - Vídeo por: tnonline

