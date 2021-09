Da Redação

Câmera registra briga que terminou em atropelamento e morte

Uma câmera de segurança flagrou a briga que terminou com um jovem, de 19 anos, atropelado e morto em Maringá, na última sexta-feira (10). O caso aconteceu na Avenida Kakogawa, no Jardim Diamante. Os jovens estavam brigando e, durante a briga, a vítima entra na avenida e é atropelada por uma caminhonete. Veja o vídeo abaixo:

Segundo as testemunhas e os Bombeiros, a caminhonete trafegava no sentido centro em velocidade normal, mas não conseguiu desviar da vítima a tempo. O motorista da caminhonete prestou socorro à vítima. No entanto, quando as equipes chegaram, a vítima já estava morta.

O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. A Delegacia de Trânsito abriu um inquérito para apurar o caso.

