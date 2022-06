Câmera registra acidente que resultou na morte de jovem de 18 anos

Da Redação

Murilo Negrine Bissoni trafegava pela avenida no sentido centro aos bairros quando perdeu o controle da moto e atingiu o automóvel

A câmera de segurança de uma empresa flagrou o momento em que um jovem, de 18 anos, se acidente na Avenida Tuiuti, em Maringá, no Norte do Paraná. A vítima, identificada como Murilo Negrine Bissoni, colidiu a motocicleta que pilotava contra um automóvel estacionado.



continua após publicidade .

Por conta da gravidade da batida, ocorrida na noite da última sexta-feira (10), o rapaz sofreu traumatismo craniano, trauma de tórax e quebrou o pescoço. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, porém, os socorristas não puderam fazer nada, pois Murilo já estava sem vida.

Nas imagens, é possível notar que o jovem transitava no sentido centro-bairro, quando perde o controle e bate na traseira do veículo. Pelo vídeo, não tem como identificar o que fez Murilo perder o controle da motocicleta.

continua após publicidade .

O irmão que seguia logo atrás, de carro, presenciou o acidente e entrou em desespero. O pai de Murilo pediu ao médico, Thiago Persona, se poderia tirar o corpo do filho do chão, pois estava muito frio. Todos que estavam no local ficaram emocionados com o sofrimento do pai.

“Apesar de atendermos casos graves e tristes todos os dias, tem coisas que nos mancam. Aquele pai chegou próximo ao corpo, recolheu os pertences do filho, fez carinho no rosto dele e se preocupou com o chão gelado. Tudo isso, mesmo o sabendo que o filho estava morto”, afirmou o médico.

Após o trabalho do perito do Instituto de Criminalística, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

continua após publicidade .

Veja o momento da colisão: null - Vídeo por: GMC Online

Com informações do GMC Online.