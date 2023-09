Câmera registra acidente que matou motociclista em Umuarama; assista

Uma câmera de segurança filmou um acidente de trânsito que resultou na morte de um motociclista, em Umuarama, no noroeste do Paraná. Assista o vídeo:

Nas imagens, registradas na sexta-feira (22), é possível ver que o motorista da caminhonete faz uma conversão à esquerda em um ponto proibido da via. Na sequência, o motociclista que está atrás, bate no veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da caminhonete parou para prestar socorro e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

As informações são do G1

