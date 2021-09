Da Redação

Câmera registra acidente que matou motociclista em Maringá

Uma câmera de segurança flagrou o acidente que terminou com a morte de um motociclista, de 54 anos, em Maringá, no início da tarde desta quarta-feira (1).

O vídeo registrou o momento em que a vítima atinge o veículo. Após a colisão, ele para debaixo de um outro carro. Com o capacete se soltando, o motociclista teria batido a cabeça no asfalto, segundo os socorristas.

Vídeo por: tnonline

As informações das testemunhas dão conta de que o motorista do carro teria feito uma manobra para acessar a Rua Irmã Isabel Padierna e teria fechado o motociclista. O motorista do carro ficou no local, segundo as equipes de resgate.

O motociclista Paulo Sérgio Chanpan, de 54 anos, morreu no local. As equipes de resgate fizeram massagem cardíaca por mais de 40 minutos, mas ele não resistiu. O acidente aconteceu na Avenida dos Palmares, no Jardim América. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

Com informações do GMC.