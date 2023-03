Câmera registra acidente que matou motoboy em Londrina; veja

Da Redação

Acidente foi registrado nesta sexta-feira (3)

Uma câmera de segurança registrou o acidente que matou um motoboy de 23 anos nesta sexta-feira (3), em Londrina, norte do Paraná. A vítima se envolveu em colisão com um carro na rua Araguaia, no centro da cidade.

A vítima fatal, Richard Costa Neto, fazia uma entrega de marmitas e trafegava pela rua preferencial, quando foi atingido pelo carro que vinha da rua Oiapoque. Após atingir o motociclista, o motorista do Chevrolet Prisma arranca e ainda atropela a vítima na sequência.

Nas imagens é possível ver o momento em que a vítima é arremessada após colidir contra o carro. Com o impacto, o capacete sai da cabeça do entregador de aplicativo que morre no local.

A Polícia Militar foi acionada para atender o acidente e a rua foi interditada. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

