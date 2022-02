Da Redação

Câmera registra acidente que matou adolescente no PR

Um acidente fatal foi registrado no Centro de Londrina na manhã desta quarta-feira (9). Um adolescente, de 16 anos, morreu após colidir a moto que pilotava em um ônibus de transporte coletivo no cruzamento das ruas Belém e São Vicente.

continua após publicidade .

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a batida acontece. Nas imagens é possível ver que a vítima, identificada como Djalma Eugênio Guarda Neto, atinge a lateral do ônibus. A roda traseira do coletivo passou por cima da motocicleta e do adolescente, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) estiveram no local, porém, nada pôde ser feito. A Polícia Militar (PM) prestou apoio à ocorrência.

O trânsito ficou lento na região onde aconteceu o acidente, já que o trecho é muito movimentado por causa da existência de escolas e órgãos de educação.

O Instituto Médico Legal (IML) do município recolheu o corpo da vítima. O velório e sepultamento do jovem aconteceram em Jataizinho, Paraná.