Câmera registra acidente que deixou motociclista em estado grave; veja

O motociclista sofreu ferimentos graves

Um motociclista, de 19 anos, ficou em estado grave após se envolver em um colisão contra um automóvel na tarde de terça-feira (13), no Jardim Tabaete, em Maringá, norte do Paraná. O momento da batida foi registrado por uma câmera de segurança (assista abaixo).

Um boletim de ocorrência foi confeccionado pela Polícia Militar (PM). Conforme o documento, o rapaz trafegava com a motocicleta na contramão de uma via pública, quando invadiu a preferencial e bateu violentamente contra o carro.

Por conta da batida, a vítima sofreu ferimentos graves. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, intubou o rapaz e, na sequência, o encaminhou para um hospital da cidade.

Motociclista morre ao bater em poste e ser arremessado contra árvore



No dia 4 deste mês, um motociclista, de 55 anos, morreu após bater em um poste e ser arremessado contra uma árvore. O acidente foi atendido pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na Avenida Haiti, na Vila Morangueira. A causa do acidente não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência. Assim que as equipes chegaram no local, trabalharam por mais de 20 minutos tentando reanimar a vítima, mas, devido as gravidades das lesões, o homem não resistiu.

Informações iniciais dão conta de que o motociclista teria perdido o controle da motocicleta e colidido contra o poste. Com a batida, o homem foi arremessado contra uma árvore.

