Câmera registra acidente com caminhão de Apucarana na BR-277; veja

Uma câmera de segurança registrou o exato momento do grave acidente que envolveu quatro caminhões e interditou a BR-277 em Balsa Nova, no interior do Paraná, por quase 14 horas devido ao alto risco de explosão. Entre os veículos, estava um caminhão de Apucarana, no Norte do Estado. Assista no final da matéria.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão com placas de Foz do Iguaçu bateu na lateral de um caminhão-tanque de Uberlândia (MG). Após a colisão, a carga de álcool etílico ficou espalhada por toda a rodovia. Outro veículo de Araucária e o caminhão de Apucarana também acabaram envolvidos na batida.

O bloqueio total da rodovia teve início por volta das 06h20, quando o acidente aconteceu. Por volta das 13h, a pista sentido Ponta Grossa teve suas faixas liberadas. O Corpo de Bombeiros realizou a lavagem da pista e, com isso, a rodovia foi finalmente liberada por volta das 20 horas.

