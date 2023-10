Câmera mostra quadrilha furtando quatro carros de loja no Paraná; veja

Siga o TNOnline no Google News

Uma quadrilha foi filmada por uma câmera de segurança furtando quatro carros de uma loja de veículos na noite de sexta-feira (13) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Veja o vídeo abaixo

Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Jardim Carvalho. No vídeo, é possível ver os quatro ladrões arrombando o portão do estabelecimento comercial, entrando nos carros e fugindo para a mesma direção.

Um dos veículos, um Fiat Strada, foi encontrado na PR-151 abandonado, de acordo com a polícia. A princípio, a picape estava com um dos pneus furados. Os quatro suspeitos seguem foragidos.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

