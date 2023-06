Câmera mostra momento que homem abre portão e é morto a tiros; veja

Imagens de uma câmera de segurança localizada na rua Rosa Schoemberger, região do residencial Buenos Aires, em Ponta Grossa, flagraram o momento em que dois homens executaram Roger Vinícius, de 27 anos, na noite de terça-feira (27). O rapaz foi assassinado no portão da própria casa com mais de uma dezena de tiros.

As imagens mostram que os criminosos chegam em uma moto e param na frente da casa de Roger: a dupla chama a vítima e, no momento em que ela se aproxima dos assassinos, os tiros são disparados à queima-roupa. Antes de fugirem, um último disparo é dado na direção da residência, onde estava o filho de Roger - que tem apenas seis anos de idade. A criança, inclusive, contou aos policiais logo após o crime que ouviu o pai discutindo com alguém no telefone e sendo chamado no portão de casa minutos depois.

Após o crime, equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, com socorristas do Siate, chegaram a se deslocar para a residência, mas o Roger já estava sem vida. A Polícia Científica realizou perícia no local e encaminhou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

Com informações de aRede

