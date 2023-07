Câmera grava momento em que idoso é agredido com capacete em Sarandi

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um idoso foi agredido por um homem com golpes de capacete na cabeça em frente à sua casa em Sarandi, no norte do Paraná. A agressão aconteceu no último sábado (22).

No vídeo é possível ver o motociclista chegando ao local e iniciando uma discussão com o idoso e com uma mulher que está ao seu lado. Segundo informações de testemunhas, a mulher seria ex-esposa da vítima e atual companheira do homem que chegou de moto.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Adriano Garcia, o suspeito chegou até o local pedindo dinheiro para a mulher para comprar drogas. Após isso, ela foi agredida e ameaças e correu para pedir ajuda do idoso na sua casa.

Quando chegou ao local, uma discussão aconteceu e após o bate-boca, o homem pega o capacete e realiza diversos golpes contra a cabeça da vítima, que cai desacordada no chão. O idoso ficou em estado grave e precisou ser encaminhado ao hospital para passar por uma cirurgia.

O suspeito foi preso em flagrante nesta segunda-feira (24), e irá responde por violência doméstica e lesão corporal.

