Câmera flagra tombamento de carreta em Maringá; carga foi saqueada

Da Redação

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um carreta carregada com laranjas tombou às margens da BR-376, no Contorno Norte de Maringá, cidade localizada no Norte do Paraná. Assista o vídeo no final da matéria.

No registro é possível perceber que o caminhão está trafegando na pista sentido Paranavaí, quando, durante uma curva, tomba e atinge o guard rail. O veículo desliza por alguns metros e para.

O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 09 horas, próximo à Avenida Jinroku Kubota, em Maringá. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência.

As frutas ficaram espalhadas pela pista e bloquearam parte da rodovia federal. Meia pista precisou ser interditada para a remoção do veículo e de toda a carga. No entanto, antes que a retirada pudesse ser realizada, populares e moradores da região saquearam as laranjas.

De acordo com informações, o motorista da carreta não sofreu ferimentos.

Vídeo por: tnonline

