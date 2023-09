Câmera flagra segundo acidente no mesmo cruzamento em uma semana; veja

Um motociclista ficou ferido na manhã desta sexta-feira (1º) após ser vítima de um acidente de trânsito na Avenida Carlos Correa Borges, esquina com a Rua Santa Joaquina de Vedruna, em Maringá, no Noroeste do Paraná. Esse é o segundo acidente registrado no local em apenas uma semana. Na última quinta-feira (24/8), um carro capotou na via.

continua após publicidade

Nesta manhã, câmeras de segurança registraram o momento em que o condutor da motocicleta atinge um veículo Ecosport de cor branca. De acordo com informações do portal GMC Online, o motociclista teve ferimentos moderados. Assista abaixo.

- LEIA MAIS: Motociclista de 50 anos morre após colidir contra roda de bitrem no PR

continua após publicidade

Na última quinta-feira, uma mulher conduzia um veículo Volkswagen Gol quando invadiu a preferencial. Um Fiat Mobi, que era conduzido por um jovem e seguia pela Avenida Carlos Borges, foi atingido pelo Gol e capotou. Após o capotamento, o carro atingiu outros veículos que estavam estacionados. Nenhum dos motoristas ficou ferido.

Veja o flagrante desta sexta (1º): Da Redação





Siga o TNOnline no Google News