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Câmera flagra raio atingindo o chão na rodovia BR-272 no Paraná; vídeo

O registro foi feito por volta das 19h desta quinta-feira (08), durante uma tempestade com rajadas de vento e descargas elétricas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Uma câmera instalada no painel de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o momento em que um raio atinge as margens da BR-272, em Terra Roxa, no Oeste do Paraná. O registro foi feito por volta das 19h desta quinta-feira (08), durante uma tempestade com rajadas de vento e descargas elétricas que atingiu as regiões Oeste e Noroeste do estado. Veja no vídeo acima

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As imagens foram disponibilizadas pela equipe da PRF, que ainda orientou que diante das condições climáticas, os motoristas redobrem a atenção ao trafegar durante tempestades, reduzindo a velocidade e mantendo distância segura do veículo à frente.


Câmera flagra raio atingindo o chão na rodovia BR-272 no Paraná; vídeo
AutorFoto: Divulgação/PRF

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Em caso de falta de visibilidade ou queda de árvores na pista, a recomendação é procurar um local seguro fora da via de rolamento.

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CÂMERA paraná PRF raio Rodovia segurança tempestade
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