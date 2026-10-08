Câmera flagra raio atingindo o chão na rodovia BR-272 no Paraná; vídeo
O registro foi feito por volta das 19h desta quinta-feira (08), durante uma tempestade com rajadas de vento e descargas elétricas
PRF
Uma câmera instalada no painel de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o momento em que um raio atinge as margens da BR-272, em Terra Roxa, no Oeste do Paraná. O registro foi feito por volta das 19h desta quinta-feira (08), durante uma tempestade com rajadas de vento e descargas elétricas que atingiu as regiões Oeste e Noroeste do estado. Veja no vídeo acima
📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana
As imagens foram disponibilizadas pela equipe da PRF, que ainda orientou que diante das condições climáticas, os motoristas redobrem a atenção ao trafegar durante tempestades, reduzindo a velocidade e mantendo distância segura do veículo à frente.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
Em caso de falta de visibilidade ou queda de árvores na pista, a recomendação é procurar um local seguro fora da via de rolamento.